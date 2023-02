Brendan Fraser jako „Wieloryb” wzbudza skrajne emocje. Czy film jest fatfobiczny? Otyłość to poważna choroba, której nie należy lekceważyć

Czy film „Wieloryb” jest fatfobiczny?

Główny bohater filmu „Wieloryb”, Charlie, grany mistrzowsko przez Brendana Frasera („Mumia”, „Podróż do wnętrza Ziemi”) cierpi na otyłość olbrzymią. Jest on wykładowcą akademickim, który jednak pracuje jedynie zdalnie, a podczas wykładów ze studentami nie używa kamery, tłumacząc się problemami technicznymi. Tak naprawdę nie chce, żeby ktokolwiek go widział. Chowa się we własnym mieszkaniu, w którym toczy się akcja całego filmu. Chowa się również w swoim ogromnym ciele, za nadprogramowymi kilogramami. Ma trudności w poruszaniu się i nadciśnienie, które w każdej chwili może go zabić. Charlie jest bardzo samotny, wstydzi się tego, jak wygląda i uważa się za bezwartościowego. To właśnie bariery psychiczne są dla niego najtrudniejsze do przezwyciężenia.

Jego otyłość nie wynika jednak jedynie z objadania się i braku ruchu. Objadanie się jest dla niego ucieczką od traumatycznego wydarzenia i szukaniem ukojenia bólu po stracie partnera. Łatwe do zdobycia i dające chwilowe uczucie przyjemności gotowe jedzenie w postaci pizzy czy hamburgerów staje się sposobem na radzenie sobie z traumą. Kompulsywne objadanie się przynosi chwilową ulgę, ale poczucie pustki i bezsensu szybko wraca. Charlie mimo to podejmuje jednak próbę nawiązania relacji ze swoją nastoletnią córką, która jest dla niego jedyną nadzieją na to, że jednak zrobił w swoim życiu choć jedną rzecz dobrze.