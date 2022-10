Rowerem do 10 km od Marek. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Marek? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 10 km od Marek. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Marek przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem w okolicy Marek We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Marek, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Polska NE Stopień trudności: 1.0

Dystans: 733,73 km

Czas trwania wyprawy: 152 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podjazdów: 1 986 m

Suma zjazdów: 1 898 m Trasę rowerową mieszkańcom Marek poleca Maciejkicior87 Trasa głównie poprowadzona jest drogami szutrowymi. Od Serocka, wzdłuż wałów Narwi, po gruntowych i dobrze utwardzonych drogach, docieram do Pułtuska. Następnie, przez Ostrołękę do Łomży. Tam zwiedzam fort I Twierdzy Łomża. Po ochłodzeniu się w podziemiach fortowych, kieruję się w stronę Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od miejscowości Czantoria, poruszam się międzynarodowym szlakiem Europy Wschodniej- Euro Velo 11(R11). Zwanym" Bestią Wschodu". Za Kanałem Augustowskim, szlak ten łączy się ze szlakiem Green Velo, którym docieram do Augustowa. Zawracam i kieruje się w stronę jeziora Rajgrodzkiego. Kolejnymi jeziorami, mijanymi na trasie są:

Krzywe, Stackie, Selmęt Wielki, Regielskie, Ełckie, Szarek,

Karbowskie, Zdedy, Roś( Pisz). Przez Pisz i Puszczę Piską nad

jezioro Brzozolasek,, Wiartel, Linówko, Nidzkie( Karwica), Mokre,

Uplik, Kierwik, Spychowskie, Świętajno, Piasutno, Sasek Wielki,

Gromskie, Leleskie, Kalwa(Pasym), Kośno, Łańskie, Ustrych,

Dłużek, Pluszne.

Za Olsztynkiem, kieruję się w stronę pól Grunwaldu. A następnie, pod zamek w Nidzicy. Moja wiosenna przygoda, kończy się w Działdowie. Skąd "Pociągiem Słonecznym" wracam do Warszawy

🚲 Trasa rowerowa: Odjazdowy Bibliotekarz 2017 (wersja dla Rembertowa) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,85 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podjazdów: 66 m

Suma zjazdów: 53 m D.muraszko poleca trasę mieszkańcom Marek

Z Rembertowa (Biblioteka w Rembertowie - Konwisarska - Republikańska - Bellony - niebieski szlak rowerowy w lesie - Długa - Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku- Biblioteka w Wesołej) i Sulejówka (z Sulejówka dojazd indywidualny do Biblioteki w Wesołej - na mapie tego nie oznaczamy) dojeżdżamy do Wesołej.

Z Wesołej ul. 1 Praskiego Pułku, Gościniec, Fabryczna - do Dakowa (Barek na Dakowie). Potem pojedźmy prosto i w prawo ulicami:

Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wolęcińską - potem w

prawo w Trakt Napoleoński, Pożaryskiego, Kajki, Kościuszkowców,

Las Sobieskiego do Zielonej. Następnie Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku.