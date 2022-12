Ścieżki rowerowe do 10 km od Marek. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową z Marek? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 10 km od Marek. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Marek przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe z Marek We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Marek, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Le Ghetto de Varsovie / Warszawskie getto Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,81 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 42 m

Suma zjazdów: 45 m Trasę rowerową mieszkańcom Marek poleca Pjk Przybliżony przebieg muru Getta warszawskiego. / L’étendue approximative du ghetto de Varsovie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Warszawa - Kampinos - Roztoka Stopień trudności: 1.0

Dystans: 62,11 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podjazdów: 257 m

Suma zjazdów: 256 m Roku poleca trasę mieszkańcom Marek

Trasa do Kampinosu a bardziej do Roztoki. Początek jak i koniec na metrze Młociny. Trasa do Roztocza prowadzi poprzez szlaki Kampinosu - bardzo dobrze oznaczone - do Roztoki jedziemy bardziej po obrzeżach lasu czasami wyjezdzając w pobliskie miejscowości. W samym roztoczu jak wyjedziemy z zielonego szlaku jest parking a przy nim budka z obiadami jakby ktoś zgłodniał ;) Do Warszawy wracamy już przez sam środek Kampinosu ale trasa prowadzi omijając główne piachy lasu.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Choszczówka - Wesoła po lasach, drogach i bezdrożach Stopień trudności: 1.0

Dystans: 89,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 301 m

Suma podjazdów: 1 127 m

Suma zjazdów: 1 114 m Trasę dla rowerzystów z Marek poleca Klub_Eskapada

Trasa długa, w większości po drogach asfaltowych lub przynajmniej bitych. Kilka odcinków dość trudnych, czasami nawet po łące (odcinki zaznaczone na trasie). Wycieczka raczej na chłodniejszy dzień, bo w dużej części trasa wiedzie przez otwartą przestrzeń.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Odjazdowy Bibliotekarz 2017 (wersja dla Wesołej i Sulejówka) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,47 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podjazdów: 48 m

Suma zjazdów: 49 m Trasę rowerową mieszkańcom Marek poleca D.muraszko Z Sulejówka (dojazd indywidualny i na mapie tego nie oznaczamy) dojeżdżamy do Wesołej.

Z Wesołej

ul. 1 Praskiego Pułku, Gościniec, Fabryczna - do Dakowa (Barek na Dakowie). Potem pojedźmy prosto i w prawo ulicami: Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wolęcińską - potem w

prawo w Trakt Napoleoński, Pożaryskiego, Kajki, Kościuszkowców,

Las Sobieskiego do Zielonej; Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku.

Meta - teren OSP w Wesołej Trasa przejazdu to ok. 24 km. 9.30 Zbiórka, zapisy - parking przy Bibliotece w Rembertowie, ul. Gawędziarzy 8

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu 10.00 Start

Trasa: ul. Gawędziarzy – Konwisarska - Republikańska - przeprawa przez tunel dla pieszych - Bellony do Działyńczyków - las do ulicy Długiej w Wesołej – Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku 31 - Biblioteka (przerwa ok. 15 min.) 10.45 Wyjazd z Wesołej spod Biblioteki

1 Praskiego Pułku – przejazd przez Trakt Brzeski - Gościniec - Fabryczna - do Dakowa

(Barek na Dakowie)

Przerwa – ok. 15-30 min.

12.00

Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wołęcińską - Trakt Napoleoński - Pożaryskiego - Kajki – Kościuszkowców - Mazowiecki Park Krajobrazowy - Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku

13.30-14.00 Meta - Biblioteka i OSP Wesoła – ul. 1 Praskiego Pułku 31

Piknik z ogniskiem i grillem, bookcrossing - wymienialnia książek, zajęcia dla dzieci, pamiątkowe zdjęcie 15.30-16.00 Zakończenie imprezy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Warszawa-Toruń Wiślana Trasa Rowerowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 246,76 km

Czas trwania wyprawy: 52 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 1 967 m

Suma zjazdów: 2 045 m Rowerzystom z Marek trasę poleca Rower Ta trasa to czwarty etap naszej wycieczki od źródeł do ujścia Wisły. Taki nasz pomysł na majówkę dla czterdziestolatków bez pośpiechu i w zgodzie z naturą. Poruszaliśmy się wyznaczonymi szlakami rowerowymi, w Warszawie Szlakiem Wisły i dalej Kampinoskim Szlakiem Rowerowym oraz drogą nr 575 od miejscowości Piaski Duchowne do Ład. Nocleg w Ładach bez wcześniejszej rezerwacji znajdują się tam 3 gospodarstwa agroturystyczne. W Warszawie zaczęliśmy od dworca Warszawa Wschodnia tam dojechaliśmy pociągiem z Częstochowy. Po drodze odwiedziliśmy Stare Miasto i udaliśmy się w stronę Kampinosu. Najładniejszy odcinek tego dnia prowadził przez Rezerwat Przyrody Rybitew. Na tym odcinku ścieżki rowerowe przyjazne, szlaki leśne przejezdne dla rowerów drogi o małym natężeniu ruchu, należy jednak pamiętać ,że jechaliśmy w święto. To był pierwszy dzień naszej wycieczki Warszawa-Toruń.

Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy w Ładach Szlakiem Wisły. Na odcinku Łady-Dobrzyków szlak prowadzi nas przy wale przeciwpowodziowym na który warto co jakiś czas wejść i popatrzeć na Wisłę. Od miejscowości Łąck jechaliśmy szlakiem VeloMazovia jest to sieć szlaków rowerowych w województwie mazowieckim opracowana przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze. W okolicach Telążni Leśnej pojechaliśmy w kierunku miejscowości Zuzałka i dalej Wiślaną Trasą Rowerową do Włocławka.

Trzeci dzień rozpoczęliśmy na tamie we Włocławku, na tym odcinku wytyczono i oznakowano już Wiślaną Trasę Rowerową. Prowadzi ona po bardzo dobrych drogach ,ścieżkach i szlakach. Tego dnia trasa prowadziła nas przez Ciechocinek gdzie warto zobaczyć Tężnie. Toruń niestety zobaczyliśmy tylko na drugim brzegu Wisły ponieważ musieliśmy zdążyć na pociąg do Częstochowy. Nadrobimy to w przyszłym roku rozpoczynając w Toruniu piąty etap Toruń-Gdańsk.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Rowerowy serwis w Markach. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!