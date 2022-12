Ścieżki rowerowe do 10 km od Marek. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Trasy rowerowe w okolicy Marek

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Marek, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,81 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 42 m

Suma zjazdów: 45 m

Trasę rowerową mieszkańcom Marek poleca Pjk

Przybliżony przebieg muru Getta warszawskiego. / L’étendue approximative du ghetto de Varsovie.

🚲 Trasa rowerowa: Zabytkowy Spichlerz u zbiegu Wisły i Narwii

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 105,96 km

Czas trwania wyprawy: 13 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 3 307 m

Suma zjazdów: 3 325 m