Ścieżki rowerowe do 10 km od Marek. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Wycieczki rowerowe z Marek

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Marek, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 89,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 301 m

Suma podjazdów: 1 127 m

Suma zjazdów: 1 114 m

Klub_Eskapada poleca trasę mieszkańcom Marek

Trasa długa, w większości po drogach asfaltowych lub przynajmniej bitych. Kilka odcinków dość trudnych, czasami nawet po łące (odcinki zaznaczone na trasie). Wycieczka raczej na chłodniejszy dzień, bo w dużej części trasa wiedzie przez otwartą przestrzeń.

