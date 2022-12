Ścieżki rowerowe do 10 km od Marek. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Rowerem w okolicy Marek

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Marek, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,47 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podjazdów: 48 m

Suma zjazdów: 49 m

Trasę rowerową mieszkańcom Marek poleca D.muraszko

Z Sulejówka (dojazd indywidualny i na mapie tego nie oznaczamy) dojeżdżamy do Wesołej.

Z Wesołej

ul. 1 Praskiego Pułku, Gościniec, Fabryczna - do Dakowa (Barek na Dakowie). Potem pojedźmy prosto i w prawo ulicami: Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wolęcińską - potem w

prawo w Trakt Napoleoński, Pożaryskiego, Kajki, Kościuszkowców,

Las Sobieskiego do Zielonej; Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku.