Ścieżki rowerowe do 10 km od Marek. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Marek? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 10 km od Marek. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Marek przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem z Marek We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Marek, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Puszczańska runda Stopień trudności: 1.0

Dystans: 78,64 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 264 m

Suma zjazdów: 262 m Trasę dla rowerzystów z Marek poleca Fotoimpresje Wyjechaliśmy około godz. szóstej rano, z Żoliborza ścieżkami rowerowymi i asfaltami, później różnie asfalty i leśne drogi momentami piaszczyste ale nie sprawiające większych trudności nawet jak na moje stosunkowo cienkie opony, Za Palmirami do Krzyża Jeżyków droga brukowana kamieniami ale poboczami można ją stosunkowo łatwo pokonać. Ogółem trasa bardzo łatwa i przyjemna dla łudzi jeżdżących typowo rekreacyjnie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Polska NE Stopień trudności: 1.0

Dystans: 733,73 km

Czas trwania wyprawy: 152 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podjazdów: 1 986 m

Suma zjazdów: 1 898 m Trasę rowerową mieszkańcom Marek poleca Maciejkicior87 Trasa głównie poprowadzona jest drogami szutrowymi. Od Serocka, wzdłuż wałów Narwi, po gruntowych i dobrze utwardzonych drogach, docieram do Pułtuska. Następnie, przez Ostrołękę do Łomży. Tam zwiedzam fort I Twierdzy Łomża. Po ochłodzeniu się w podziemiach fortowych, kieruję się w stronę Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od miejscowości Czantoria, poruszam się międzynarodowym szlakiem Europy Wschodniej- Euro Velo 11(R11). Zwanym" Bestią Wschodu". Za Kanałem Augustowskim, szlak ten łączy się ze szlakiem Green Velo, którym docieram do Augustowa. Zawracam i kieruje się w stronę jeziora Rajgrodzkiego. Kolejnymi jeziorami, mijanymi na trasie są:

Krzywe, Stackie, Selmęt Wielki, Regielskie, Ełckie, Szarek,

Karbowskie, Zdedy, Roś( Pisz). Przez Pisz i Puszczę Piską nad

jezioro Brzozolasek,, Wiartel, Linówko, Nidzkie( Karwica), Mokre,

Uplik, Kierwik, Spychowskie, Świętajno, Piasutno, Sasek Wielki,

Gromskie, Leleskie, Kalwa(Pasym), Kośno, Łańskie, Ustrych,

Dłużek, Pluszne.

Za Olsztynkiem, kieruję się w stronę pól Grunwaldu. A następnie, pod zamek w Nidzicy. Moja wiosenna przygoda, kończy się w Działdowie. Skąd "Pociągiem Słonecznym" wracam do Warszawy

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Legionowo -Zegrze - Legionowo Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 631 m

Suma zjazdów: 628 m Dreys1 poleca trasę mieszkańcom Marek Trasa ta jest dla mnie odpoczynkiem po pracy, spokój i cisza na 80% trasy. Gorąco polecam chociaż raz się przejechać.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Odjazdowy Bibliotekarz 2017 (wersja dla Rembertowa) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,85 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podjazdów: 66 m

Suma zjazdów: 53 m Trasę rowerową mieszkańcom Marek poleca D.muraszko Z Rembertowa (Biblioteka w Rembertowie - Konwisarska - Republikańska - Bellony - niebieski szlak rowerowy w lesie - Długa - Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku- Biblioteka w Wesołej) i Sulejówka (z Sulejówka dojazd indywidualny do Biblioteki w Wesołej - na mapie tego nie oznaczamy) dojeżdżamy do Wesołej.

Z Wesołej ul. 1 Praskiego Pułku, Gościniec, Fabryczna - do Dakowa (Barek na Dakowie). Potem pojedźmy prosto i w prawo ulicami:

Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wolęcińską - potem w

prawo w Trakt Napoleoński, Pożaryskiego, Kajki, Kościuszkowców,

Las Sobieskiego do Zielonej. Następnie Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku.

Meta - teren OSP w Wesołej. Trasa przejazdu to ok. 24 km. 9.30 Zbiórka, zapisy - parking przy Bibliotece w Rembertowie, ul. Gawędziarzy 8

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu. 10.00 Start

Trasa: ul. Gawędziarzy – Konwisarska - Republikańska - przeprawa przez tunel dla pieszych - Bellony do Działyńczyków - las do ulicy Długiej w Wesołej – Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku 31 - Biblioteka (przerwa ok. 15 min.)

10.45 Wyjazd z Wesołej spod Biblioteki

1 Praskiego Pułku – przejazd przez Trakt Brzeski - Gościniec - Fabryczna - do Dakowa

(Barek na Dakowie)

Przerwa – ok. 15-30 min. 12.00

Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wołęcińską - Trakt Napoleoński - Pożaryskiego - Kajki – Kościuszkowców - Mazowiecki Park Krajobrazowy - Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku

13.30-14.00 Meta - Biblioteka i OSP Wesoła – ul. 1 Praskiego Pułku 31

piknik z ogniskiem i grillem, bookcrossing - wymienialnia książek, zajęcia dla dzieci, pamiątkowe zdjęcie 15.30-16.00 Zakończenie imprezy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zabytkowy Spichlerz u zbiegu Wisły i Narwii Stopień trudności: 2.0

Dystans: 105,96 km

Czas trwania wyprawy: 13 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 3 307 m

Suma zjazdów: 3 325 m RowerowyAtlasPolski.pl poleca trasę rowerzystom z Marek Przy okazji roku Wisły i rozmów o Wiślanej Trasie Rowerowej, postanowiliśmy przejechać jej (planowany) kawałek woj. Mazowieckim. Warszawa - Modlin. Cel piękny czyli dawny spichlerz u zbiegu Wisły i Narwii.

Ścieżka w Warszawie super. Potem całkiem niezła do pałacu w Jabłonnej. Dalej... jest poniżej oczekiwań, ale da się. I tak do Nowego Dworu Mazowieckiego. Tam nie ma możliwości jechania wałem. Pozostaje ruchliwa ulica. Szkoda, bo 40 km które dzielą piękny spichlerz od Warszawy to w sam raz na rodzinną wycieczkę.

My pojechaliśmy dalej wzdłuż Narwii (lepiej niż wzdłuż Wisły ). Fajna ścieżka do Zegrza Południowego. Potem radź sobie rowerzysto jak umiesz ...

I znowu wielka szkoda, że wokół Zalewu Zegrzyńskiego nie ma jednej ścieżki rowerowej.

Wróciliśmy pociągiem z Legionowa (mimo wszystko prawie 100 km) ze względu na burzę z piorunami, ale polecam szlak wzdłuż Kanału Żerańskiego.

Nawiguj

