Trasy rowerowe do 10 km od Marek. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 19 - 20 listopada?

Trasa rowerowa z Warszawy w kierunku Nowego Dworu. Po drodze pałac w Jabłonnej, pozostałości Cmentarza Mennonitów w Skierdach, Z powodu błota i zalanych łąk nie dotarliśmy do zapory w Dębem. Drogi asfaltowe, szutrowe i polne. Nawiguj

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Marek, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Odjazdowy Bibliotekarz 2017 wersja dla Wesołej

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,8 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 28 m

Suma zjazdów: 25 m

Trasę rowerową mieszkańcom Marek poleca D.muraszko

UWAGA.

Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH RAJD ODBĘDZIE SIĘ NA INNEJ TRASIE

SZCZEGÓŁY NOWEJ RÓWNIE MALOWNICZEJ TRASY PO MAZOWIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM I LESIE SOBIESKIEGO NA TRASEO:

TRASĘ DO OSSOWA POZOSTAWIAMY NA EDYCJĘ 2018.

Trasa wstępna jest wersją dla Wesołej z powrotem do Wesołej.

Start spod Biblioteki w Wesołej gdzie dojadą grupy z Rembertowa i Sulejówka i dalej razem do Ossowa gdzie będzie piknik potem powrót do Woli Grzybowskiej dla Wesołej i Sulejówka a dla Rembertowa powrót do pętli autobusowej przy Pastuszków.

Trasa:

Odcinek z Biblioteki w Wesołej do Ossowa: