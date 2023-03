Ząbki - poczta. Jakie są godziny otwarcia placówek pocztowych?

Poczta Polska ma placówki w całym kraju. Dzielą się na trzy typy:

Filia Urzędu Pocztowego (FUP)

Urząd Pocztowy (UP)

Agencja Pocztowa (AP)

Jakie są między nimi różnice? Dla klienta dotyczą one tego, jakie usługi są dostępne, np. w UP czy FUP nadamy większą paczkę. Z punktu widzenia struktury Poczty Polskiej FUP podlega UP.