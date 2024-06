Zobacz listę lokali wyborczych w Ząbkach. Tu zagłosujesz w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Co to jest Parlament Europejski?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lista lokali wyborczych w Ząbkach

Filia Szkoły Podstawowej Nr 3, sala 04

Filia Szkoły Podstawowej Nr 3, sala gimnastyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa

Publiczne Przedszkole Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 3, sala 05

Szkoła Podstawowa Nr 3, sala 09

Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 5

Szkoła Podstawowa Nr 6, hol wejście główne

Szkoła Podstawowa Nr 6, hol wejście od hali sportowej

Urząd Stanu Cywilnego

Głosowanie w wyborach europejskich

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.